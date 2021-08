V exkluzivním rozhovoru pouze pro Strakonický deník starosta Břetislav Hrdlička nekompromisně zkritizoval práci svého kolegy, druhého místostarosty Josefa Zocha. Ten nesplnil zadaný úkol a nedokázal rozhněvané zaměstnance MěÚSS a jeho vedení usmířit. Možná, že to byl na něj až moc těžký úkol, možná byl někým ovlivněn, možná věřil v moc svého úřadu. Výsledkem bylo přes 10 výpovědí a jen díky zásahu prvního místostarosty Rudolfa Oberfalcera st. a starosty nedošlo k personální tragédii.

Co ale dál? Možná by měl Břetislav Hrdlička rok před komunálními volbami zbavit Josefa Zocha funkce druhého místostarosty, i když by to byl už třetí odvolaný místostarosta za vlády Strakonické Veřejnosti. Josef Zoch totiž v tomto posledním případě předvedl, že jen si povídat s důchodci na lavičkách a u autobusů nestačí. Starosta by si měl uvědomit, že jeden neschopný člověk může zkazit práci ostatních a dobré jméno celého hnutí.