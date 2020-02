Budova školy je stará přes 230 let, stojí několik metrů od známého kostela Panny Marie Bolestné a pro obyvatele této části Strakonic představuje více než vzpomínky. Patří k nim. Bažantnice patřila druhorepublikovému ministerskému předsedovi Rudolfu Beranovi. Tento agrárník, pocházející z Pracejovic, měl u lidí velkou úctou. Proto ho nenáviděli fašisté, proto ho věznili komunisté a nechali ho v roce 1957 zemřít ve věznici v Leopoldově.

Současný stav není záležitostí posledních let. Oba objekty ničí čas u dlouhé roky. A protože naděje na to, že Strakonice najdou peníze z vlastních nebo dotačních zdrojů je téměř nulová, je prodej obou objektů jediným řešením na záchranu. Mnoha lidem se to možná nelíbí, ale soukromníkem dobře vedená Bažantnice není přeci o nic méně strakonická, než když ji město nechá kvůli nedostatku peněz pustnout.

Musí si ale pohlídat komu je prodá a k jakému účelu. Musí si pohlídat, aby z nich nevznikly sklady, ubytovny, střediska pro uprchlíky nebo „stloukárny“, jak s oblibou říká starosta Břetislav Hrdlička.