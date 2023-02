Ale je tu jiná otázka. Je Česko připravené na prezidentku? Už v dobách Přemyslovců nedopadla kněžna Libuše u mužů vůbec dobře. Na druhou stranu, Slováci mají prezidentku a nenechají na svoji „Zuzanku“ Čaputovou dopustit. Její rychlá cesta do Prahy s gratulací Petru Pavlovi bylo typicky ženské gesto, i když to za něj „doma“ pěkně schytala. Ale paní Čaputová není výjimka. Kromě Slovenska je v rámci Evropy žena v čele státu také v případě Moldavsku, Řecku, Dánsku nebo Gruzii. Ve výčtu rozhodně nesmí chybět Anglie. Žena v čele země už je běžná věc.

Volba prezidenta. Jak volilo Strakonicko ZDE.Zdroj: DeníkVraťme se však k otázce. Ano, jsem přesvědčen, že paní Nerudová by jako prezidentka do vrcholné české politiky dokázala vnést empatii, vlídnost a ženský půvab a něžnost. To může jindy suchou politiku jen oživit.

Možná, že být trochu jiná doba bez války na Ukrajině, bez nemohoucího prezidenta Miloše Zemana, bez nevyzpytatelného Andreje Babiše, bez… Není nutné pokračovat, protože ideální doba asi nenastane nikdy. To ale není nepřekonatelná překážka. Pokud žena splňuje veškeré podmínky a předpoklady, má se stát prezidentkou.