Už jen 11 dnů dělí Strakonické od opakovaných voleb do zastupitelstva. Krajský soud ty oficiální v říjnu 2018 zneplatnil, protože vládnoucí Strakonická Veřejnost podle něj nezajistila rovnost soutěže a profitovala při přesvědčování voličů zesvé vedoucí úlohy.

Ilustrační foto - volby | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Dalo by se čekat, že po nastavení rovných možností pro opakované volby, které všechny volební strany přijaly, nastane bitva o voliče. Ta sice nastala, ale určitě není tak agresivní, jako v letech 2014 a 2018. Na mnoha místech je vidět, že se blíží sobota 14. prosince, ale velmi klidnou formou. Jako by se sjednáním pravidel zavládl i pomyslný mír mezi volebními stranami. To je ovšem pouze první pohled a jistě během následujících dnů masírování voličů přibude.