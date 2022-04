Petr ŠkotkoZdroj: DeníkU velkých měst to jistě má logiku. Pro městečka už asi menší a v případě obcí žádnou. Takto mluví řada starostů právě z obcí, kde si lidé vidí do talířů. „Máme jen kulturák, takže tam dáme postele. Jsou tam jen záchody, takže kde by se uprchlíci myli? A to nemluvím o možnosti vaření,“ říká starosta jedné malé obce na Strakonicku. Protože si nechce dělat problémy na vysokých místech, zůstaneme jen u okresu. Souhlasí s ním však mnoho jiných starostů obcí a vesnic s dovětkem: „Co by ve vsi, kde máme krámek jen s nejnutnějším zbožím, dělali? A kromě toho je situace na Ukrajině už poněkud jiná. Kdo ví, zda vůbec přijdou.“