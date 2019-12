Opakované volby jsou výsledkem sporů mezi vládnoucí Strakonickou Veřejností, neúspěšnou Změnou pro Strakonice a bývalou vládnoucí garniturou Jihočeši 2012. Vzájemná nenávist, podrazy a snůšky lží stály za zneplatněním loňských voleb. Bohužel, tento boj odnesli ti obyčejní pěšáci, tedy obyvatelé města.

Nyní už minulost není důležitá. Ani dohady o tom, zda mělo loni v říjnu vůbec k verdiktu krajského senátu dojít a kdo za to mohl. Důležitá je přítomnost, tedy čas pro rozhodnutí zda jít urnám a koho volit. Strakonice byly déle než rok bez zastupitelstva, což znamenalo komplikace v plánech do budoucna. Lidé by měli tuto možnost využít maximálně ve svůj prospěch.

Strakonice jsou plné volební agitace. Není těžké udělat si obrázek o skutečnosti a alibistických či mocenských slibech. Měli by tedy jít k volbám a dát svůj hlas té volební straně či kandidátům, kterým věří. Nemohou tedy jen mávnout rukou a říct, že je jedno, zda půjdou volit. V tomto případě, v těchto volbách to opravdu jedno není. Lidé ve Strakonicích nyní rozhodují o sobě.