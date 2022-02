Až sem je vše v pořádku. Bohužel, návštěvníci si nebudou mít kde dát kafe, pivo, oběd, limču nebo zmrzlinu. A to přesto, že součástí celého komplexu je památný podnik Hradní sklípek. Bohužel, ten už je několik let mimo provoz.

Kde je potíž? Hradní sklípek totiž patří městu, které ho před několika lety svěřilo do péče pivovaru. Stejně jako několik dalších hospod a restaurací. A v případě sklípku ho údajně pivovar opět městu vrátil s tím, že o něj nikdo nemá zájem.

Radnice říká, že péče o majetek města je její hlavní prioritou. Nyní to může dokázat. Jednou z možností je, že by sklípek provozoval pivovar. Přísun lidí je minimálně v turistické sezoně zajištěn. Druhou je najít odvážlivce, který by se o jeho probuzení pokusil i přes aktuální překážky. Jemu pak pomoci například symbolickým nájmem či zrušením nesmyslného nařízení jaké pivo se zde bude čepovat. Společným cílem má být přece spokojenost návštěvníků a prestiž města, ne ambice jednotlivců.