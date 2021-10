V pátek 8. a v sobotu 9. října se konají volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Předvolební kampaně byly pro mnoho lidí nechutnou ukázkou charakteru některých politiků, ale i průměrně inteligentní člověk by si měl umět vytvořit vlastní názor. Ignorování voleb k ničemu nevede a jen nahrává povolebním machinacím. Jít k volbám je nejen základní článek demokracie, ale i zodpovědnost vůči nám všem.

Petr ŠkotkoZdroj: DeníkTato slova říká britský psycholog, spisovatel a hudebník Ralph Smart. Platí obecně pro naše životní postoje, ale svoji váhu mají i těsně před parlamentními volbami. Dají se převést do mnohem jednodušší řeči. Chcete změnu? Nestrkejte tedy hlavu do písku a přijměte svoji dávku zodpovědnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.