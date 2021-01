Zdroj: DeníkCo se stalo? Strakonická teplárna byla rozhodnuta podle ředitele Pavla Hřídele zastavit dodávky tepla firmě Energo, která má s obyvateli sídliště od loňského září smlouvu na dodávku tepla a teplé vody přes výměníkovou stanici Povážská 523. Jenže Pavel Hřídel říká, že Energo dluží teplárně za poslední čtvrtletí 2020 přes 800 000 korun za odebrané teplo a navíc odmítá podepsat smlouvu s teplárnou na rok 2021. Jednatel firmy Energo Roman Němeček argumentuje tím, že teplárna neplatí nájmy firmě Energo za využívání výměníků, dluží firmě několik milionů korun a bere si obyvatele jako rukojmí. Padala a padají slova o vydírání a vyhrožování. Pavel Hřídel se tím, že Energu neplatí, netají. Dokonce chce, aby spor rozetnul soud.

Obyvatelé sídliště Šumavská ale chtějí nápravu od firmy Energo a celá řada z nich na ni podala trestní oznámení. „Smlouvu na dodávky tepla a teplé vody máme s firmou Energo, ne s teplárnou,“ říkají své důvody.

V sobotu celou kazu řešili ve Strakonicích na radnici ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a šéf rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček. A výsledek? Teplárna musí dodávat teplo a obě strany mají zajistit narovnání vztahů do 16. dubna. Ale to, co vypadá jako ústupek jedné strany a výhra strany druhé, je jen valení balvanu. I malé dítě ví, že k žádné dohodě nedojde. Přitom se jedná o drobnost. Základní princip té nejjednodušší ekonomiky – má dáti a dal.

Takže lidé ze sídliště Šumavská získali jen odklad. Nic víc. Je tedy nabíledni, že se rozhodně nesmí nechat ukolébat, protože se tak může celá záležitost opakovat.