Lidé ve Strakonicích řeší na sociálních sítích masivní zásah odboru životního prostředí radnice do městské zeleně. Konkrétně jde o vykácení hrušní u pomníku F. L. Čelakovského, stromu v Rennerových sadech či stromořadí u marketu Lidl. „Covid asi zasáhl i mozky úředníků,“ stojí v komentářích. Je takové zlo nutné?

Podívejte se, proč se muselo kácet. | Foto: Odbor ŽP MěÚ Strakonice

„Asi před 10 roky začaly hrušně více plodit a objevily se první žádosti o řešení této situace. Odbor životního prostředí tyto žádosti zamítal, jelikož stromy byly v dobré kondici a v plné síle. Bohužel, počasí a choroby za posledních pět let stromy zcela zničily,“ reagoval šéf odboru Jaroslav Brůžek. U Lidlu sice stromy vypadaly zdravě, ale všechny do jednoho byly suché. Takže svůj účel hlavně v horku neplnily. A tak by se dalo postupovat dál.