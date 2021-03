Petr ŠkotkoZdroj: DeníkNyní se celá Panská zahrada stala opět majetkem města, které zde plánuje vybudování jakéhosi přírodního centra. Samotní Strakoničtí už roky volají po využití Panské zahrady, kde se dříve pilo pivo a hrály kuželky. Radnice zde chce zřídit místo pro vystupování kapel, možná by zde našli prostor i divadelníci. Celá zahrada by pak mohla sloužit například pro akce strakonických seniorů.

Je to dobrý plán a záměr. Navíc by podle slov šéfa kulturního střediska Františka Christelbauera mohli lidé k odpočinku využívat i blízkou louku. Zatím je ale celá oblast zdevastovanou zónou plnou nepořádku, odpadků a výkalů. Radnici čeká ještě dost starostí, ale pokud vytrvá a dotáhne rozdělanou práci do zdárného konce, budou mít Strakonice velmi pěkné relaxační místo.