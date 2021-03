Petr ŠkotkoZdroj: DeníkProč ale neklesají? Protože zahájení masivního testování přišlo pozdě. Protože politické tahanice o vakcíny byly důležitější než starosti o zdraví lidí. Protože premiér chce sám rozhodovat o všem, ministr zdravotnictví mění své názory ob den a prezident republiky má řízení státu jako zálibu na stáří. Takže vše je zase na občanech. Nezbývá tedy, než zatnout zuby a ozbrojit se trpělivostí. Stačí si totiž položit jednoduchou otázku – jak moc nám záleží na našem zdraví a na zdraví našich blízkých?

Mělo by a hodně. Jakékoliv zlehčovaní nebezpečí se totiž obrátí jen proti nám samotným. Pokud chceme co nejdříve ven, zajít si na terasu své oblíbené hospody a nechat respirátory doma, musíme ještě vydržet. Sami jsme loni o Vánocích dokázali, že se moc ovládat neumíme. Další rozvolnění by dopadlo stejně s ještě horšími následky. Krev se nám sice kypí a hrdost trpí, ale ještě vydržme. Děláme to především pro sebe.