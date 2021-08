Letošní poslední červencovou sobotu se zahrada opět probudila k životu a nabízí skvěle připravené a upravené zázemí pro další kulturu – divadla, koncerty, setkání seniorů, dětské akce, ale i autorská čtení, prezentace dalších záměrů radnice nebo firemní akce. Fantazii se meze nekladou.

Před vedením města ale nyní stojí dva poměrně náročné úkoly. Zajistit pro Panskou zahradu odpovídající program, čímž ocení skvělou práci všech, kteří si tady opravdu mákli. A především zabránit tomu, aby se Panská stala místem, kam se stahují feťáci, bezdomovci a podobné skupiny lidí. A to i v případě, že bude fungovat i jako letní restaurace. Pokud tyto dvě zásadní věci podcení, opět se z Panské stane zarostlé místo plné nepořádku a odpadků. To by byla opravdu velká škoda.