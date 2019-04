/ANKETA/ Lidé v obcích kolem komunikace I. třídy Vodňany – Strakonice – Horažďovice – Klatovy mají velký problém. Způsobili jim ho úředníci ministerstva dopravy.

Ti určili, že jiná silnice I. třídy Plzeň – Blatná – Písek – České Budějovice bude od ledna 2020 zpoplatněna. Dopravci ale budou chtít ušetřit, tak své náklaďáky pošlou po trase, která bude zadarmo. Tisíce aut denně. Hluk, smrad, život na hraně. Mýtné na I. třídách se dotkne kolem 900 kilometrů silnic v celé ČR. Na Strakonicku jde téměř o dvě souběžné komunikace. Takže návrhy od stolu.



Starostové žádají, aby byly placené oba úseky, nebo žádný. Ale jejich požadavky a petice se přes hradbu úředníků k ministrovi dopravy ani nedostaly! A pokud se jim nepodaří svůj požadavek prosadit za pomoci Pirátů ani letos, je konec.



Malou šanci mají díky tomu, že ministr dopravy Dan Ťok rezignoval, nový ještě nebude muset být nikomu zavázaný a může využít volné ruce k racionálním rozhodnutím a Piráti se chtějí ptát přímo premiéra. Žádný politik, ať komunální nebo vysoký, nesnáší přímé, jasné otázky. Co s tím budete dělat? Proč jste to povolil? Co z toho máte? Starostové musí ministerstvo donutit špatné rozhodnutí změnit. Když ne, úplně stejně se budou ptát lidé v obcích jich.