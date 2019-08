Ručně pak pracovníci TS seberou několik metráků. Aby nedošlo k omylu – další obrovské množství dále zůstává volně ležet v zákoutích měst, v příkopech, v křoví. Není prostě možné vidět vše. Navíc tam, kde je dnes uklizeno, bude zítra opět nepořádek. Ručně odpadky sbírá pět zaměstnanců na stálý poměr a další tři od června do září v rámci tzv. veřejné služby. To je institut, který dává možnost výdělků dlouhodobě nezaměstnaným nebo lidem v hmotné nouzi.

Otázkou je, zda to stačí a zda je vůbec možné určit počet lidí k tomu, aby bylo v ulicích víc čisto. Ukázkou je občas pohled na mezinádražní prostor. Plné koše, PET lahve, vajgly, pytlíky, sáčky. Ředitel ČSAD STTRANS Vladimír Warisch sám neví, jak tomu zabránit. „Máme dohodu s technickými službami, které zde několikrát týdně uklízejí. Dokonce i někteří naši řidiči, kteří tady čekají delší dobu, mohou za příplatek pomáhat udržovat čistotu. Bohužel, nestačí to,“ dodává.

Prostě nejsou lidi, kteří by opravdu potřebovali práci. Ani ti, kteří by si tak mohli odpykat alternativní trest v rámci obecně prospěšných prací. Vždyť za rok 2018 takto Okresní soud ve Strakonicích rozhodl v 64 případech a za letošní rok k 12. srpnu 37 krát. Průměrně soud ukládá 200 hodin obecně prospěšných prací. To není málo.

Česká legislativa není dost přísná. Víte, že například v Británii vám hrozí nemalá pokuta za vyhození odpadku z auta? Za to samé budete platit i v Rakousku. Za vyhození nedopalku z auta vás ve Vídni čeká pokuta až 1000 eur.

Tento typ pokuty ale platí také v České republice. Například v Praze zaplatíte za vyhozený nedopalek na ulici blokovou pokutu až 1000 Kč. Takže řešení není tak složité. A začít se může třeba ve Strakonicích. Rozpočet města by to jistě uvítal. Stejně jako jeho obyvatelé.