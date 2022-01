Petr ŠkotkoZdroj: DeníkInvestičně na tom Strakonice nejsou nijak zázračně. Lze sice předpokládat, že přebytky z uplynulých let budou kolem 200 milionů korun, ale na to, v jakém stavu je majek města, jsou to drobné. Ty největší požáry totiž hasí město ze svého.