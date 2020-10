/ANKETA/ Novým senátorem pro Strakonicko a části Písecka a Prachaticka je na dalších šest let ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Ve finálovém souboji porazil o 45 hlasů radomyšlského starostu Luboše Peterku.

Ilustrační foto | Foto: David Rošický

Zdroj: DeníkTento velmi vyrovnaný souboj mnohé prozradil. Především, že oba vzbudili u svých voličů respekt a získali jejich důvěru. Kromě toho byly jejich kampaně vedeny korektně a bez vzájemných podrazů. Oba se tím jistě snažili ukázat, že politika se dá provozovat i slušně a s citem. V současné době, kdy vrcholní politici Babiš, Prymula či Hamáček čelí velmi ostré kritice veřejnosti, jde o povzbudivý signál. Neměl by zůstat osamocený. Ocenění si ale zaslouží také jiný jev senátních voleb. Tomáš Fiala i Luboš Peterka dokázali čelit i urážejícím a hanobícím příspěvkům na sociálních sítích dokonce i od komunálních politiků. Tak trochu až kacířsky se vtírá myšlenka, zda není škoda, že kandidovali oba ve stejném roce. Ale pro Luboše Peterku nemusí nic skončit. Je mu 55 let a pokud se rozhodne zkusit štěstí v dalších senátních volbách za šest let, přijdou mu letošní zkušenosti vhod.