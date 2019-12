KOMENTÁŘ PETRA ŠKOTKA: Je čas na klid

Pokud si někdo za letošní rok užil vzrušení, byli to Strakoničtí. Dohady a vzájemné napadání komunálních politiků, trvalá masáž kdo to s lidmi ve městě dudáků myslí dobře a podobně. No, snad už je v tomto směru díky opakovaným volbám to nejhorší za námi. I když na toto období asi nepůjde tak lehce zapomenout. A ani by se možná nemělo. Ve své podstatě to byla dobrá lekce a škola.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv