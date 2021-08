Petr ŠkotkoZdroj: DeníkAle právě to mnoha lidem ve Strakonicích dělá vrásky. Opět se mluví v souvislosti s koncem prázdnin a dovolených o nárůstu výskytu covidu a nutnosti třetího očkování. Snad jde jen o plané obavy, protože konec prázdnin nastává, většina lidí už je z dovolených doma a čísla jsou zatím více než příznivá.

Jenže nástup koronaviru byl zatím vždy dost rychlý a nekompromisní. Takže jistá míra obav je na místě. Proto by asi měli kompetentní lidé dát co nejdříve vědět, dokdy bude OČKO fungovat a kam by v případě jeho zrušení museli lidé na případné očkování.