Podle zákona jde o přečin poškozování cizí věci, kde hrozí pachateli i roční vězní. I když nechci policisty nařknout z liknavosti, zdají se mi tři objasnění vzhledem ke škodě trochu málo.

Ještě neuběhla ani třetina letošního roku, a už řeší dva nové případy. Kolik jich bude na jeho konci a s jakým výsledkem, lze jen těžko odhadnout, ale žádný zázrak čekat nelze. Což třeba pro majitele poničených fasád rozhodně dobrá zpráva není.

Chce se říct obligátní Babo, raď! Co řekne? Více policistů i strážníků MP v ulicích, více kamer a častěji hlídat místa, která ke sprejerství lákají. Nic, co by nebylo nad slunce jasnější. Apelace na svědomí sprejerů a morálku občanů nefunguje. Sprejer věří, že musí po sobě zanechat stopu a občané se nechtějí vystavovat komplikacím s výslechy a papírováním. To, že město vyčlenilo tři lokality pro sprejerství, je sice hezké, ale nic to v podstatě neřeší. Ti, kteří chtějí ničit, sem nechodí.

Zdá se, že nastal bludný kruh. Bez ohledu na stav je ale nutné s něčím konkrétním přijít. V případě dopadení musí padat ty nejtvrdší tresty a nebát se tvora, který vědomě ničí majetek druhých nebo historické hodnoty, poslat do vězení. Zcela podle zákona.