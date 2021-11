Třeboň představila vodní svět za 140 milionů korun. Nádherný areál plně určený k odpočinku obyvatel města i lázní. A téměř bez dotace.

Zámek Třeboň. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Lázně daly 23 milionů korun za movitý majetek, kraj přidal 10 milionů a zbytek město. „Od roku 2019 jsme dali z rozpočtu každý rok bokem 30 milionů korun. Jako když rodina šetří na auto,“ řekl starosta Jan Váňa. Neboli už na začátku volebního období věděli v Třeboni, co chtějí. A šli za tím. Jistě to nebylo jednoduché, ale měli cíl. A to rozhodlo.