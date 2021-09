Jednu z těchto mála možností má radnice právě v případě výběru nového šéfa sociální sféry. A protože už jde o druhý případ v historii vlády Strakonické Veřejnosti, neměla by ji podcenit.

Po všech peripetiích a zlých okamžicích potřebují Strakonice právě to, co obsahuje výše zmíněná starostova citace. Schopné a pracovité lidi na místech, která přímo souvisejí s rozvojem města. A bez politizování.

Zároveň starosta připustil, že nezvládli uhlazení vztahů mezi Dagmar Prokopiuosovou a jejími podřízenými. A také přiznal: „Budeme chtít především schopného manažera. K tomu by ale měl mít také dostatek empatie k ostatním lidem, musí je umět povzbudit, podržet a motivovat.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.