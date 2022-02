Petr ŠkotkoZdroj: DeníkZapojit lidi, jít za nimi, snažit se je zatáhnout do místních aktivit, dát jim možnost vyjádřit své názory a brát je vážně. Jako rovnocenné partnery. To je jeden ze správných kroků každého vedení města a obce, aby si získalo důvěru a úctu. Dát schránku na zeď nebo umístit do zpravodaje výzvu „noste nám názory a nápady“ nestačí. Občan neví, zda o jeho názor někdo vůbec stojí a hlavně kde skončí.