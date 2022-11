Pozice vítězů je tak velmi křehká. Z těch, kteří si téměř mohli diktovat, jsou ti, kteří čekají, až co na ně zbylo. Lidé ve Vodňanech jsou naštvaní a právem se mohou ptát: Pokud vypluly na povrch takovéto rozmíšky, co asi ještě zůstalo skryto?

Uplynulé čtyři roky Vodňany rostly a povedlo se zde hodně dobrých věcí. Co se tedy stalo? Posedlost politickou mocí? Dost možná. Ale i zastupitel v té nejmenší obci musí vědět, že je zde pro lidi, kteří mu dali důvěru. Vodňanští zastupitelé na to asi zapomněli a úspěchy uplynulých čtyř let jakoby neexistovaly.