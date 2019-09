Co říká internet? Že jde o koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání současných a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Obdobou smart city v regionálním měřítku, na úrovni samosprávných nižších celků, je smart region („chytrý kraj či oblast“). A také se udává, že nejlepší praxi zatím mají v USA a v západní Evropě. Ale dívejme se domů. Strakonice, které mají cca 23 000 lidí, chystají mobilní rozhlas. Sedm kilometrů vzdálené Katovice, kde je cca 1300 lidí, už tuto službu mají několik let. Blatná (cca 7000 lidí), pořídila elektroskútr pro městskou policii. Strážníci v téměř stejně velkých Vodňanech mají benzinová auta. Opravdu je chyba v tom, že USA nebo západní Evropa měly více času?

Nic proti pokroku a vše, co může naši planetu (kde má být během několika let 10 miliard lidí) chránit a šetřit, je vítané. Ale stojí proti sobě mnoho kompromisů. Na jedné straně supermoderní technologie v dopravě, informatice či stavebnictví a životním prostředí. Na straně druhé tuny odpadků ve městech a v mořích, ubývající lesy a nastupující sucho. V každé druhé kapse super chytrý mobil, naproti tomu markantní neznalost dějin či rodného jazyka, negramotnost, kriminalita. Na straně jedné možnost objednat si jídlo přes mobilní aplikace, na straně druhé plné popelnice vyhozených potravin a hlad v polovině světa. Rostou moderní domy plné technologií. Jenže miliony lidí žijí v chatrčích a slumech.

Tyto rozpory neznamenají, že by smart city či smart region byly špatné nápady. Herec, scénárista a režisér Pavel Bédi (22) řekl: „Chytré věci mají budoucnost.“ Má pravdu. Chytré věci jsou cesta, jak žít klidněji a zdravěji. Pokud jsou spojeny s rozumem. Přesně v duchu názoru tiskové mluvčí strakonické radnice Markéty Bučokové v rozhovoru na straně 10 Strakonického týdne z 25. září: „Ne vždy to, co je chytré, je i užitečné.“