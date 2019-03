V první chvíli to vypadalo, že zatáčkový a nepřehledný úsek bude širší, a tím dá i možnost bezpečnějšího míjení vozidel všech velikostí. Většina řidičů ví z vlastní zkušenosti, kolik aut, autobusů a kamionů tudy projede. Jde o poměrně využívanou komunikaci na Písek, takže stovky týdně nejméně.

Bohužel však nejde o rozšíření zpevněné plochy (tedy asfaltu), ale o nezpevněné krajnice po obou stranách. Tedy násep či val, který má řidiče uklidnit, aby se nebáli vjet až na hranu asfaltového pruhu a že by mohli sjet dolů.

Podle experta z BESIPu Václava Kováře ale není možná snaha strakonických silničářů, kteří zmíněné rozšíření dělají v rámci údržby, na místě. „Opak je pravdou. Takové optické rozšíření komunikace má za následek, že řidič přidá plyn a srážka vozidel je najednou velmi blízko. Loni tak zahynulo na jihu Čech 42 lidí.“ A čelní střet byl příčinou i nehody dvou osobáků na Strakonicku 19. března – dvě těžká zranění.

Tato práce bude stát kolem půl milionu korun. To není málo peněz. Jistě by tedy nebylo nijak od věci, aby si SÚS Strakonice, za kterou investice jde, ověřila fakta u odborníků v dopravě. Možná by pak peníze našly důležitější použití.