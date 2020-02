Především skutečnost, že Václav Valhoda má zachránit dost pošramocenou pověst sociální demokracie. Kredity této kdysi vládnoucí a suverénní strany klesají už několik let, což je znát především na důvěře voličů.

Václav Valhoda vstoupil do řad ČSSD v roce 2002. Mnohem důležitější je ale fakt, proč to udělal. „Už předtím za mnou přišla Jitka Kupčová (česká politička, v 90. letech 20. století a počátkem 21. století poslankyně Poslanecké sněmovny za ČSSD a místopředsedkyně ČSSD), abych vstoupil do sociální demokracie. Řekl jsem jí, že to udělám, až odejde Miloš Zeman,“ řekl Václav Valhoda.

Jeho předchůdce Jiří Zimola naopak kamarádství s prezidentem dával na odiv a velmi na něj spoléhal.

Nový šéf jihočeské ČSSD začal z opačného konce. Pokud bude i nadále opravdu spoléhat jen na své schopnosti, může být jeho mise úspěšná. Stačí jen odolat, což se ale mnohem lehčeji řekne, než udělá.