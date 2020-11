Zdroj: DeníkVe skutečnosti plechová krabice, kolem které se válí neskutečné množství různého oblečení.

Jak je to možné? Snadno. Kontejner je plný, takže lidé dávají oblečení k němu. Bezdomovci si rozeberou, co se jim hodí, zbytek nechají ležet. Když připočteme počasí, je na nepořádek zaděláno.

Ale to není všechno. Nabízejí se další otázky. Diakonie si nehlídá své sběrné místo? Městská policie nebo Policie ČR tudy neprojíždějí? Na městě není úředník, který by tyto záležitosti kontroloval? A co hůř – v okolí nebydlí či nepracuje jediný člověk, kterého by tahle zrůdnost nazdvihla?

Přehazování zodpovědnosti není nutné. Ani apelovaní na lidskou morálku. Proč také. Ale za čistotu ve městě, která mimochodem není opravdu nic moc, zodpovídá radnice a její vedení. Především ona se musí zajímat o dění i v těch částech Strakonic, které leží mimo dohled z jejích oken. A k nápravě využít všech možností a prostředků.