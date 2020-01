Ke konci roku 2019 evidovala oblastní stomatologická komora 200 zubařů. Statistika platí pro oblast Strakonicko, Písecko, Prachaticko a Českokrumlovsko. Z celkového počtu je 23 důchodců, kteří už neordinují a 57 zubařů, kteří pracují přes důchod.

„Je to dlouhodobá situace. Kdyby odešli zubaři, kteří už mohou do důchodu, byla by to katastrofa,“ dodala za Oblastní komoru Drahomíra Kvěchová. Mezi lidmi je po zubních lékařích velká poptávka a většina jich nehledí ani na kvalitu jako na to, že vůbec nějakého zubaře, který je přijme, našli. Také ve Strakonicích se mluví o otevření nové zubní ordinace. Ale informaci zatím nikdo ani oblastní stomatologická komora, nedokázal potvrdit.