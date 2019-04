/ANKETA/ Jako připomínku 115. výročí vzniku galerie otevřelo muzeum nový depozitář veřejnosti a dovolilo návštěvníkům nahlédnout dovnitř.

Vodňany – Na osm desítek lidí si přišlo prohlédnout v úterý 5. března nový depozitář Městského muzea a galerie. Ten byl vybudován v přízemí historické budovy Městského úřadu. Stavební práce vyšly bez mála na 2,7 miliónu korun. | Foto: Deník/ Lucie Hasilová

Na pozvánce sice stálo, že se jedná o mimořádnou událost, ale asi moc lidem nedošlo, že jde skutečně o jedinou příležitost, kdy je možné depozitář navštívit. Zákon totiž neumožňuje vstup veřejnosti do depozitářů, a tak až se zaplní sbírkovými předměty, své dveře již běžným smrtelníkům neotevře. Z bezpečnostních důvodů již do něj budou moci vstupovat výhradně pracovníci muzea. Svým způsobem je to velká škoda, ale na druhou stranu musí muzeum své klenoty chránit. Z tohoto úhlu pohledu je krátká možnost otevření depozitářů jednoznačně unikátní.