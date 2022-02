Jeto opravdu tristní pohled na to, co ze hřiště zbylo, ale tento neutěšený stav má trvat jen několik měsíců. Fotbalisté i fanoušci se mají dočkat úplně nového hřiště. Zda se záměr podařil, to se ukáže během prvních dvou týdnů letos v srpnu. Všem, kteří se věnují strakonickému fotbalu, přejeme, aby měli z nového plácku jen a jen radost.