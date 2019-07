/ANKETA/ I když teploměr venku ukazuje přes pětatřicet stupňů Celsia a lidé na sídlišti Škorna ve Vodňanech mají koupaliště přímo pod okny, nezbývá jim než se na něj dívat a utírat si pot z čela. Tady se prostě nevykoupou. Letos určitě ne.

Vodňany - Plánek k výstavbě areálu Škorna. | Foto: Deník / Lenka Pokorná

Otázka důstojného koupání se ve Vodňanech řeší už několik let. Zdálo se, že se blýská na lepší časy a letos se konečně otevře plovárna, která prošla rekonstrukcí za přibližně dvacet milionů korun. Jenže ta zůstává stále pod zámkem. Podle vodňanského radního Pavla Štástky je koupání ve Škorně na vlastní nebezpečí. Tak to bylo v plánu a odsouhlasilo to i minulé vedení radnice. Jenže to současné si takové riziko na triko vzít nechce a je názoru, že koupání pro lidi by mělo být bezpečné a plovárna má nabízet kvalitní služby.