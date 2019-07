/ANKETA/ Velké zklamání bylo vidět na obyvatelích Bílska, když jejich obec 6. června 2019 zasáhly přívalové deště. Bylo to za posledních dvacet už poněkolikáté. Tentokrát však věřili, že je zachrání poldr.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Petr Turek

Stavba za téměř 33 milionů korun, která byla v polích nad Bílskem dokončena v roce 2018. Byla to první voda, kterou měla hráz pojmout. Naplněna byla přibližně do třetiny, ale šest domácností v Bílsku bylo přesto pod vodou. Podle místního starosty Jiřího Kulíka zafungoval poldr dobře. „Pokud by nebyl, situace by byla ještě horší. Nad Bílskem se stékají dva potoky, vodu z jednoho pobral. Na druhém budeme muset uvažovat o podobné zadržovací nádrži,“ uvedl. Obyčejným lidem, kteří mají na dvorku metr vody, anebo všude kolem půl metru bahna, zůstává rozum stát. Kde se stala chyba? Měl někdo zavřít stavidlo na poldru, aby šlo v inkriminovanou dobu vody na Bílsko méně? Podle starosty takový krok udělat nelze. Ve chvíli, kdy jde stavidlem voda, by se mohlo poničit. Každopádně je jasné, že to, co se proti vodě udělalo, lidi zcela neochrání. Budovat druhý suchý poldr je otázka dalších milionů. Co ale třeba upravit potok, aby mohla voda rychleji odtékat a zvednout most, který podle místních vrací vodu zpět na domy. Takové opatření visí ve vzduchu roky.