„Byty budou městské, ale služby si zajistí lidé, kteří tu budou žít, sami. Například prostřednictvím charity,“ uvedl starosta Volyně Martin Červený s tím, že provozovat pečovatelské služby nemá město v úmyslu.

Součástí komunitního centra by měl být také denní stacionář. Můžeme ho přirovnat ke školce, kde mohou staří lidé trávit svůj čas, než se rodina, která se o ně stará, vrátí z práce. „Vidím to jako skvělý nápad. Starat se o někoho čtyřiadvacet hodin denně je náročné. Taková zařízení by všem ulevila,“ připouští Lenka Vranovská, která pečuje o osmdesátiletou maminku.

Řešení jaké si vybrali ve Volyni, by mohlo být inspirací i pro ostatní obce a města. Starých lidí přibývá a míst, kde by mohli důstojně žít i na stará kolena a dostali také potřebnou péči, je málo. Byty se staví snáze než domovy, které musejí poskytovat pečovatelskou službu, na kterou většina obcí ani nemá peníze. A řešení, které si zvolila Volyně je důstojný způsob, jak se o starší generaci postarat.