Jedním z nich je Jan Jakeš. Několikrát za léto promítá filmy na letišti v Tchořovicích. „Byl jsem vždycky fanouškem filmu. Mrzí mě jak dopadla kina v okolí. Ve Volyni zavřené, ve Strakonicích na hranici životnosti,“ říká.

Když je dobrý film a dobré počasí do letního kina přijede i stovka lidí. Stačí prý to sotva pokrýt náklady na práva filmu. Výdělečným podnikem tedy letní kino není. Ale je to určitý kolorit, který by stál za zachování budoucím generacím.Vždyť promítání v přírodě na obyčejných lavičkách, kam si musíte přinést vlastní deku a nastříkat se repelentem, aby vás nekousali komáři, má své kouzlo.

Možná je cesta pro získání nového publika podobná, jako jí zvolili ve Strakonicích, kde promítají zdarma a vybírají z klasiky českého filmu ty největší trháky, na které nalákají obecenstvo.

Takový krok by si jistě zasloužil i podporu dotací, které se dnes hojně čerpají na různé projekty, tak proč ne na letní kina.