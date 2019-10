/ANKETA/ Město Volyně plánuje rekonstrukci středu náměstí. Podle starosty Martina Červeného mají první práce začít až za několik let. Už nyní ale lidé projevili nevoli s kácením zeleně.

Volyně, náměstí Svobody. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Zastávali se především vzrostlého stříbrného smrku, který byl ale podle dendrologů už na pokraji životnosti a ohrožoval své okolí. Samozřejmě, že některé lidi pojily k tomuto velikánovi osobní vzpomínky a vztahy. A ty nejde vymazat. Ale lidé v této souvislosti trochu opomíjejí, že v centru města mají historicky mnohem zajímavější zeleň, kterou by mohli budoucím generacím uchovat. Jsou to čtyři vzrostlé lípy na náměstí. Jaká historie se k nim váže? Lípy byly vysazené roku 1879 na počest císařské rodiny. „Každá z těchto lip zobrazuje jednoho člena císařské panovnické rodiny. Císař František Josef, manželka Alžběta neboli – císařovna Sisi, další je jejich syn korunní princ Rudolf a poslední princezna Valerie. Jsou to památeční stromy, je to určitá historie pevně spojená s Volyní, která by se kácet neměla,“ říká historik a šéf Městského muzea ve Volyni Karel Skalický. Ano, je to historie Volyně. A historie si zaslouží místo v nové době i novém centru. Možná by příběh těchto stromů mohl být na místním náměstí sepsaný. Aby každý hned věděl, proč jsou lípy tady.