Pane Kalbáči, čím si vysvětlujete jednat další výhru kandidáta z Písku a jednak nízkou volební účast na Strakonicku – necelých 15 procent?

Rivalita mezi Pískem a Strakonicemi je známá v řadě odvětví, volby nevyjímaje. Často jsem slýchal v Písku výtky na složení volebního obvodu č. 12, kdy písečtí namítali, že jejich město je daleko větší, než Strakonice. Nemohli přenést přes srdce, že volební obvod se nazývá strakonický. K volbám chodili vždy velmi disciplinovaně a výrazné množství hlasů dávali kandidátovi ze svého města, bez rozdílu jeho politické příslušnosti. Voliči Strakonicka, zejména z měst, tomuto nikdy velkou váhu nedávali. Před 6 lety byl dokonce kandidát z Písku úspěšnější nejen ve Strakonicích, ale také v Blatné a ve Vodňanech. Na venkově tomu bylo obráceně, ale tam je počet voličů ve srovnání s městy podstatně menší.

Volební účast je ve 2. kole tradičně nižší. Ani letos tomu nebylo jinak. Strakonicko ale patří mezi ty horší obvody, co se počtu voličů týče. Ještě menší volební účast měly například Karviná, Ostrava a některé další obvody. V prvém kole se dostavilo k urnám v obvodě číslo dvanáct 41 508 voličů, ve druhém pouze 16 593 tedy o 24 915 voličů méně. Tento rozdíl se blíží součtu volebního zisku ostatních osmi kandidátů, kteří vypadli v prvním kole. Ti získali celkem 26 805 hlasů. To znamená, že velká část voličů těchto kandidátů se ve druhém kole k urnám nedostavila. Také tentokrát rozhodly o vítězství píseckého kandidáta Protivín a Písek. Gregora měl v celkovém součtu o 417 hlasů méně než Kratochvíle. O vítězství Kratochvíleho se zasloužily především Písek a Protivín, kde obdržel o 963 hlasů více než Gregora. Naproti tomu Gregorův zisk ve Strakonicích, Blatné a Vodňanech byl vůči Kratochvílemu pouze 314 hlasů. Rozdíl těchto měst je tedy 649 hlasů ve prospěch Kratochvíleho.

Vy sám jste býval senátorem. Udělal někde Martin Gregora chybu? První kolo vyhrál, ve druhém už ne.

Je s podivem, že Gregora ztratil ve druhém kole ve svém městě oproti prvnímu 144 hlasy. V prvním kole získal rovné 2000, ve druhém pouze 1856. Naproti tomu Kratochvíle ve Strakonicích v druhém kole výrazně posílil. Zatímco v minulém týdnu zde získal 912 hlasů, tentokráte to bylo o 629 více, tedy 1541. Gregoru nepodpořili ve druhém kole především pravicoví voliči, naproti tomu Kratochvílemu odevzdali své hlasy hlavně voliči levicového spektra. Gregora se ve druhém kole více zaměřil na Písecko, což mu tam jistý nárůst hlasů přineslo, ale na celkové vítězství to nestačilo. Kratochvíle zasílal volební materiály do domácností ještě ve čtvrtek a v pátek, zatímco Gregora měl ve druhém kole propagaci málo výraznou a to zejména na Strakonicku. Úspěch a volební vítězství z prvního kola tedy nezopakoval. Stejnou situaci zažil v roce 2003 Pavel Pavel, který zvítězil v prvním kole, ve druhém kole vyhrál soupeř.

Bývalý senátor Miroslav Krejča nebyl na Strakonicku moc viditelný. Máte důvod si myslet, že tato smutná tradice bude pokračovat?

Karel Kratochvíle ve svých propagačních materiálech slibuje pestřejší angažovanost, nežli tomu bylo u jeho předchůdce. Osobně bych mu přál, aby se veškerá jeho předsevzetí naplnila. Zda se mu to podaří, bude záležet především na něm samotném. Obyvatelé volebního obvodu číslo 12 by to jistě přivítali.

Senátní volby byl úspěch pro ČSSD a propad pro TOP 09. Z devíti kandidátů měla „topka" čtyři ve druhém kole, ni jeden neuspěl. Čím si to vysvětlujete?

I když ČSSD v letošních senátních volbách získalo nejvíc mandátů, nebude již zastoupení této strany tak výrazné, jako dříve. Senát má jiné poslání než Poslanecká Sněmovna, a proto přílišná jednobarevnost není dobrá. Přestože tam má současná vládní koalice většinu, neznamená to, že chování senátorů musí nutně napodobit Poslaneckou sněmovnu. Z vlastní zkušenosti vím, že v Senátu se příliš nenosila stranická disciplína a sám jsem mnohokrát hlasoval odlišně, než někteří kolegové senátoři z našeho klubu. V Senátu je zcela jiné klima než ve Sněmovně, a proto je jeho pestřejší zabarvení spíše k prospěchu. K neúspěchu TOPky přispěl jistý odklon starostů od této strany, horší výsledky v komunálních volbách a viditelný rozkol na pražské radnici. Z kandidátů TOP měl nejblíže k vítězství právě Gregora. U ostatních kandidátů TOPky, kteří se dostali do druhého kola, byly rozdíly mezi nimi a jejich protikandidáty podstatně vyšší.

Co může pro Strakonicko znamenat, že opět nemá v Senátu svého zástupce?

Strakonicko nemá v současnosti svého poslance, a bohužel dalších šest roků nebude mít ani svého senátora. Zvolený senátor ale nepatří jenom Písecku, nýbrž také celému Strakonicku a významné části Prachaticka. Doufám, že si tuto svoji zodpovědnost dokáže uvědomit, neboť má bohaté zkušenosti s prací poslance, a nenaplní se tak známé přísloví - Košile je bližší než kabát.

Máte pro nového senátora nějakou radu?

Nově zvolenému senátorovi bych chtěl popřát hodně úspěchu v jeho práci v nastávajícím období. Rád se s ním setkám i osobně, ale v současnosti pro něj žádnou radu nevymýšlím. Jde přece o zkušeného politika, který má jistě bohatou praxi a řadu poznatků nejen z Poslanecké sněmovny, ale také z práce na písecké radnici. Přál bych mu, aby o něm po šesti letech mohli nejen voliči, ale i občané celého volebního regionu říci, že byl dobrým senátorem. Slibuje, že se bude řídit zdravým selským rozumem. Kéž by se mu podařilo přenésti jej i na naše další politiky.