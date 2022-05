Obě základní školy, na kterých vedl sportovní a počítačové kroužky, s ním okamžitě ukončily spolupráci. Na další škole by se prý měl starat o počítačovou síť, ale tam snad do styku s dětmi nepřijde. Na svém webu nicméně stále nabízí celou řadu sportovních aktivit: výlety na hory, parkour, turistiku…

Nabízí také VIP režim s individuálním přístupem, „harmonizaci dětské duše a zbavení se strachu“, včetně bohaté fotodokumentace.

Pokud se prokáže, že muž není stíhán pro nic za nic, mělo by se právě tohle stát důvodem obav rodičů. Podle tvrzení přinejmenším jedné z údajných obětí si jej onen stíhaný muž s oblibou fotil bez šatů. Třeba jen „pro vlastní potřebu“, i když zkušený ajťák bez morálních skrupulí by pro takové fotografie jistě dokázal najít lecjaké využití…

Sexuální obtěžování. Pedagog ze základky měl zneužívat děti i za pomoci drog

Snad by to ani tolik nepřekvapilo.

Co ale překvapuje určitě, je fakt, že muž je stíhán na svobodě. Určitě nehrozí, že by se možný pachatel tak závažné trestné činnosti páchané na dětech, pokusil zmizet? Že by mohl zametat stopy a zkoušet ovlivňovat svědky? Vážně ne?

Stíhaného muže děti ve škole nepotkají. Nešlo o učitele, ale vedoucího kroužků