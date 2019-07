Strakonice– Kabelky, tašky bižuterie i dětské knihy. Nosíte nám do redakce Strakonického deníku další a další, a my za ně všem děkujeme.

Knihovnice Věra Samcová přišla s nápadem darovat knihy na dobrou věc. Podpořila projekt Deníku s názvem Kabelkový veletrh, pro který vybíráme kabelky i dětské knihy a bižuterii. | Foto: Deník / Klára Alešová

„Přinesla jsem knihy po vnoučcích a jedna je ještě po synovi. Jsou krásné, jako nové, ale děti už vyrostly a nikdo to nečte. Tak snad ještě pomohou dobré věci,“ s těmito slovy přišla starší milá dáma do redakce. Jméno tam nedávejte, to není třeba, ráda jsem pomohla, dodala. A takových je vás mnoho. Nosíte kabelky, tašky, knihy, i bižuterii.