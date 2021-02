Knihovna na Lidické už otevírá alespoň výdejové okénko

Ve středu 24. února otevírá zrekonstruovaná pobočka Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě a její přístavba. Čtenáři budou moci chodit vyzvedávat předem vyžádané tituly přes elektronický katalog do výpůjčního okénka. Přístupné je z rampy od pondělí do pátku od 9 do 18 h s pauzou od 13 do 14 h. Půjčené tituly se vrací bezkontaktně do biblioboxu.

Na snímku náměstkyně ředitele Jihočeské vědecké knihovny Zuzana Hájková. | Foto: Deník/ Kamila Dufková

Náměstkyně ředitele Jihočeské vědecké knihovny Zuzana Hájková.Zdroj: Deník/ Kamila DufkováČtenáři si podle náměstkyně ředitele knihovny Zuzany Hájkové vyžádali téměř dva tisíce knih. „Vyhledávali kolegové i z jiných poboček. Zájem veřejnosti o otevření je veliký,“ potvrzuje Zuzana Hájková. Proto ještě i v posledních dnech před otevřením knihovnice objednané čtení hledaly a připravovaly. V minulosti zaměstnanci půjčovali tituly ze skladu, kde byly řazené podle signatur. Až koronasituace dovolí vstoupit čtenářům dovnitř, budou moci vybírat sami přímo v regálech podle oborů. „Přijdou si pro knížku a najdou vedle ní další ve stejném oboru, tak toho mohou využít,“ vysvětluje plusy náměstkyně. Kde se požadovaná kniha přímo nachází, zjistí v monitorech, které navedou zájemce na označený příslušný regál. Ve volném výběru bude k dispozici kolem sta tisíc svazků, a to převážně odborné tituly, které vyšly za posledních 10 let a více, i výběr beletrie. Stěhování a třídění knih zabralo měsíce, podle statistiky Zuzany Hájkové knihovnice vzaly jeden svazek do ruky i patnáctkrát. Ve staré části budovy s výjimkou stěn a oken nezbylo nic původního, přibyly nové regály a další vybavení. Z dříve nepřístupné části návštěvníky čekají dosud neznámé pohledy na město. V bývalé budově muzea dělnického hnutí zůstaly na stěnách artefakty. V nové části se mohou čtenáři usadit do křesel v klidových zónách, odložit si do šatních skříněk či využít počítače s internetem a databázemi. „Mrzí nás, že to tu čtenáři zatím neuvidí,“ říká Zuzana Hájková.

