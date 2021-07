"Zasahující hlídka jej pronásledovala nepřehledným terénem u řeky Lužnice, kam se pokoušel před strážníky opakovaně ukrýt v křoví. Poté, co skočil do řeky, se jej ve spolupráci s přivolaným majitelem konečně podařilo polapit," uvedl mluvčí strážníků Pavel Šimek.

Klokan pocházel ze soukromého chovu v Radimovicích u Želče. Jeho první výskyt byl zaznamenán v sobotu na Větrovech, kde shodou okolností sídlí místní zoologická zahrada. Ta však ústy svého mluvčího Filipa Sušanky hned na začátku pátrací akce vyloučila, že by pocházel ze zoo. „Ani to není možné, my máme v zoo pouze albínské klokany, tedy zcela bílé,“ uvedl mluvčí.

Příběh měl pokračování na zahradě domku v příměstské části Čelkovice, kam vyjížděla hlídka nedělní noční směny strážníků.

"Odtud se klokanovi podařilo prchnout před strážníky dírou v plotě. Tatáž směna strážníků měla k odchytu ještě jednu šanci v pondělí nad ránem, tentokrát přímo v centru města. Z Bílkovy ulice však klokan odskákal směrem na Maredův vrch, aniž by dal odchytářům sebemenší příležitost jednat," popsal jeho putování Pavel Šimek.

O hodinu později byl jeho pohyb ohlášen strojvůdcem vlaku v blízkosti železničního mostu na trati Tábor - Bechyně.

Klokan zvolil vyčkávací taktiku

"Ve stejnou dobu se městské policii přihlásil chovatel z Moravské Nové Vsi. Ten se o pohybu vačnatce na Táborsku dozvěděl na sociálních sítích a uvedl, že mu zvíře uteklo při řádění tornáda. Pravý majitel z nedalekých Radimovic u Želče oslovil strážníky až odpoledne," doplnil mluvčí táborské městské policie.

Klokan poté podle jeho slov zvolil vyčkávací taktiku a po celý den o sobě nedal vědět.

"Až krátce po 18. hodině se znovu objevil v zahrádkářské kolonii v Čelkovicích. Zasahující hlídka jej pronásledovala nepřehledným terénem u řeky Lužnice, kam se pokoušel před strážníky opakovaně ukrýt v křoví. Poté, co skočil do řeky, se jej ve spolupráci s přivolaným majitelem konečně podařilo polapit," uzavřel mluvčí.

Podle velitele městské policie Petra Svobody šlo o časově náročnou akci. "Kolegové ho tam společně s majitelem odchytávali ještě někdy kolem deváté hodiny večer. Naháněli ho, jak se dalo. Uspávací prostředky nebyly použity, pokoušeli se použít síť. Ve spolupráci s chovatelem ho nakonec vytáhli z řeky," upřesnil.

Chytré zvíře, co se jen tak nedá lapit

Jeho slova potvrzuje i chovatel Jiří Návara. "Klokan je chytré zvíře, to se jen tak sítí lapit nedá, i když jsme se samozřejmě snažili. Strážníci ho nahnali do řeky, a když se zamotal do křoví, lapil jsem ho za ocas a bylo hotovo," popsal jeho majitel, který na farmě U houpacího koně v Radimovicích u Želče chová už zhruba deset let řadu různých zvířat. Nejen klokany, ale také ovce kamerunské, ovce suffolk, poníky, kočky, slepice či psy.

"Mám tu dva klokaní samce, kteří se perou o samici. Ten který vyhraje, toho druhého vždy zažene. Tak tentokrát si udělal delší vycházku. Byl nakonec v zahrádkářské kolonii, tam se mu líbilo. Majitelé zahrádek byli jak v Jiříkově vidění, když mě viděli, jak tam běhám a vysvětluji, že hledám klokana. Teprve když ho sami uviděli, uvěřili, že nejsem blázen," dodal Jiří Návara se smíchem.

Hlavní podle jeho slov je to, že se podařilo klokana chytit a už je zase zdravý a spokojený doma na farmě. Se svým sokem se tak dál mohou dvořit milé jejich srdcí.