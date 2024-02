/ANKETA/ I když v loňském roce Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS) zaznamenala méně případů onemocnění přenášených klíšťaty. Důvod k jásání moc není. Podle kalendáře je ještě zima, ale klíšťata již úřadují. A pejskaři na Jindřichohradecku již na svých chlupatých miláčcích v posledních dnech tyto parazity nacházejí.

Již nejméně týden jsou klíšťata aktivní. | Video: Deník/Lenka Novotná

/ANKETA/ Na předpovědní mapě Aktivity klíšťat Českého hydrometeorologického ústavu sice na tento týden svítí světle žlutá barva znamenající 1. stupeň - tedy nepatrné riziko, ale opatrnost je na místě. "Pro návštěvu listnatých a smíšených porostů a křovin s bylinnou vegetací je nutné zvolit oblečení z hladké světlé látky a občas je prohlédnout, zejména kalhoty. A případně odstranit přichycená klíšťata. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat," naznačuje se v popisce pod mapkou.

Pejskaři se začínají poohlížet po účinném repelentu, obojku, pipetě či tabletě pro svého čtvernožce, aby jednak ochránili svého kamaráda, ale také co nejvíce zabránili přenosu klíštěte do svého obydlí. I když v domě by se klíště nemělo množit, může ještě nepřisáté ze zvířete spadnout a pozvat se na lidskou hostinu.

A jak se klíšťatům bránit? Při pohybu v přírodě noste vhodné oblečení - pevné boty, dlouhé kalhoty s gumou přes kotníkovou botu nebo nohavice zasunuté v ponožkách. Po hladkém materiálu klíšťata hůře vylezou a na světlém oblečení jsou lépe vidět. Výborným pomocníkem jsou ochranné návleky, které jsou využitelné i pro zimní sporty. Použijte repelent. K dispozici jsou jak repelenty s vysokým obsahem účinné látky DEET, které jsou vhodné pro častý a dlouhodobý pobyt v přírodě (rybáři, myslivci, outodoroví sportovci), tak repelenty s nízkým obsahem DEET nebo bez DEET, které jsou určené pro citlivou a dětskou pokožku. Repelenty obsahující účinnou látku permethrin se aplikují pouze na oblečení, nepoužívejte je přímo na pokožku. Ošetřené oblečení nechte nejdříve oschnout. Permethrin je toxický pro kočky, proto zabraňte styku kočky s nastříkaným oblečením. Noste s sebou praktickou cestovní sadu na odstranění klíštěte. Vyhněte se pohybu v hustém nízkém porostu smíšených lesů. Zabraňte napadení domácích zvířat klíšťaty použitím pro ně určených přípravků. Ošetřete také boudy a přístřešky domácích zvířat vhodným druhem repelentů. Po návratu z vycházky psa vždy důkladně vyčešte. Svrchní oblečení svlékněte před vstupem do domu a řádně vyklepejte nebo raději vykartáčujte. Je možné ho také na minimálně 15 minut vložit do sušičky. Po návratu domů se důkladně prohlédněte a požádejte jinou osobu aby vám prohlédla místa, která sami nemůžete zkontrolovat. Jestliže si najdete přisáté klíště, pak ho okamžitě vytáhněte a pokud chcete znát riziko přenosu infekce, objednejte si vyšetření klíštěte. Zdroj: kliste.cz