Kestřany oslavily 707 let od založení, tančilo se, šermovalo i střílelo z děla

V areálu u Horní tvrze v Kestřanech na Písecku to v sobotu žilo. Letos akce připomínala už 707 let od první písemné zmínky o obci. Návštěvníci oslav si užili den plný tance, hudby a dobových řemesel. Zábava trvala až do ranních hodin.

Oslavy v Kestřanech doprovázel bohatý program. | Foto: Deník/Jana Urbanová