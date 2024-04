Vaše keramické pivní podtácky jsem poprvé viděl loni v Holašovicích a hned mě ohromily. Jak tento váš příběh vznikl?

To mě těší, že se vám tácky líbí (úsměv). Jezdíme s kamarádem na nepravidelné "pánské jizdy" do Prahy na pivní tour. Co hospoda, to pivo. Jednou nám dali pivo na takové opravdu už hodně používané a nehezké papírové pivní podtácky a my vzpomínali jaké to bylo, když to ťuklo při pokládání sklenice na ten tácek, co byl dřív, na ten porcelánový. To ťuknutí, ta představa toho zvuku, způsobila v hlavě počátek přemýšlení o tom, že by bylo fajn mít na další tour podtácek vlastní, ale udělaný po svém.

Jak těžké byly začátky?

To je trochu na delší povídání. Moje, teď už bývalá manželka, začala chodit s dětmi do kroužku keramiky. Chytlo ji to a pak začala chodit do kroužku pro dospělé. To se jí líbilo ještě víc a začala jezdit na různé kurzy. Pak jsme koupili pec domů a ona začala dělat keramiku svojí. Z části domu jsme vytvořili dílnu a obchod. Ze začátku to nebyla úplně dobrá cesta, lidé o nás moc nevěděli. Začali jsme tedy jezdit na trhy po celé republice. Dokonce jsme byli s její keramikou i ve zmíněných Holašovicích. Dělala třeba velké mozaikové obrazy. Jenže čím větší věc, tím obtížněji se prodává. Začala tedy postupně zmenšovat, až se dostala do fáze, kdy začala dělat sklem vysypávané keramické mandaly, zhruba o průměru cca 20 centimetrů. Do toho, co se bude vyrábět, do podoby výrobků, jsem jí nemluvil, já zajišťoval zázemí. Starání se o chod pece, výměny spirál v ní, pomoc při nakládání a vykládání zboží do pece, dovoz hlíny, nakládání a vykládání auta na trzích atd. Jedna ne úplně pěkná vlastnost keramiky je, že je těžká. A to hodně. No, a někdy v té době se udála ona pivní tour a nápad udělat si vlastní tácky. A poprvé pak i nápad, když už se tahám s tou opravdu těžkou keramikou, tak že bych mohl tahat keramiku nejenom cizí, ale i svojí. Pec již byla koupená, spojení keramiky a skla v mandalách fungovalo a zbývalo již jen vymyslet, jak dostat do relativně malého prostoru kolečka o průměru cca 11 cm, tedy více jemné grafiky. Cestou sádrových forem, které používala ona, jsem jít nechtěl, grafiky a variabilnosti se tam dosahuje poměrně těžko. Začala pak dlouhá doba zkoušení a slepých uliček, až vznikl kompromis ze staletí používané sádry a nových technologií. A opět zkoušení a neúspěchy a kupy zkažené hlíny a sádry… Každá hlína je jiná, každá sádra také. A pak se to začalo dařit a z pece se začaly vytahovat tácky již velmi podobné těm, které už znáte. Byť musím říct, když se podívám na pár kousků z té doby, že ty současné jsou přece jenom hezčí. No, a pak přišel první trh, pamatuji jako dnes, Otevírání lázeňské sezóny v Litomyšli a velké napětí a nervozita… V té době bylo hotových pět vzorů a od každého pár kousků, vše vystaveno na malém stojanu. A prodal se první tácek… To bylo neskutečné a pochopil jsem rozechvění a radost, kterou zažívá každý, kdo něco vyrábí a jde s kůží na trh (tady tedy doslova) a čeká ho soudce nejpřísnější - zákazník.

Proč zrovna tato práce? Máte k ní nějak blízko – třeba vzděláním?

Vzdělání mám technické, a to jsem využil právě v začátcích, když jsem dělal technickou podporu pro manželku. Pak se mě to vzdělání velmi hodilo při navrhování, jak vyrábět formy, byť to znamenalo ještě poměrně hodně dalšího studia. No, a proč právě tato práce? Věci se dějí tak jak mají a v době, když začaly vznikat první tácky, jsem pracoval u jedné velké pojišťovny jako obchodní zástupce. Jezdil jsem po firmách a prodával podnikatelské pojištění. Což bylo fajn, dostal jsem se do míst a provozů, kam bych se jinak nedostal. Ale už jsem to dělal více než dvacet let a začal jsem pociťovat známky značného vyhoření. A tohle byla úplně jiná práce, úplně jiná energie od zákazníků. A ještě něco mě na té práci extrémně baví - ostatní stánkaři a stánkařský svět. Je tam spousta zajímavých lidí, mnohdy tak jako já vyhořelých ze svých dlouholetých prací a tady našli nový rozměr a smysl života. Na první pohled zákazník neví, že mu svoje výrobky prodává elektrikář, bývalý vysoký manažer, farářka, Ital, fotbalový trenér… Lidé se základním vzděláním stejně jako s vysokoškolským jsou za pultem a nabízí svoje výrobky. A vy si s nimi ráno ťuknete s panáčkem slivovice nebo rumu, zvete se vzájemně na pivo a hlídáte si stánky, když si potřebujete odskočit… Člověka, kterého mnohdy vidíte poprvé v životě, a pak mu tam necháte kasu s penězi… Za ty roky se mi nikdy nic neztratilo. Z mnohých už jsou kamarádi, vzájemně se navštěvujeme a těšíme se na každé další setkání. Všichni jsme si prošli a procházíme těžkostmi při výrobě, deštěm, větrem a vším, co tato práce přináší. Ale všichni jsme na stejné lodi a vzájemně jako komunita držíme pospolu. Určitě je to práce, kterou musíte buďto milovat, nebo ji nedělat. Nic moc není mezi tím.

Zcela viditelným znakem je ruční výroba a originální náměty – Moje, Tátovo, Slávistovo, Starostovo, Maminčino, Škoťasovo… Kde ty náměty berete? Jak vypadá výroba tácku od nápadu až po zabalení a odeslání?

Ruční výroba je něco, na čem si velmi zakládáme. Je to tvář našeho výrobku a jsme na to pyšní. Samozřejmě vnitřní autocenzura je velká a snažíme se o to, aby každý tácek vypadal a byl hezký. Takže tácky šišaté, ohnuté a jinak poškozené vyhazujeme hned při výrobě nebo při prodeji, když se dostane až na stánek. Zákazníkům na toto téma s oblibou říkám, že každý kousek vezmeme sedmkrát do ruky, než vypadá tak jak vypadá a dostane se na pult. Ono je to ve skutečnosti ještě víckrát, ale je tam sedm základních výrobních kroků, bez kterých by tácek nevypadal tak jak vypadá. Zákazníky třeba dost často překvapí, když jim říkám, že každý tácek vtlačujeme do formy válečkem na nudle. Mají představu, že to dělá nějaký stroj… Pak se tácek z formy musí vyjmout, nožem oříznout, začistit, na brusce zabrousit, aby se neviklal na stole, natřít, vysypat sklem, dát do pece, z pece… Pak myčka a může jít do prodeje, ať už na stánek nebo se zabalí a odchází v balíčku.

Vzory, to je kapitola sama pro sebe. Je to vzájemná kombinace vlastních nápadů a objednávek od zákazníků. Většina univerzálních vzorů je z mé hlavy (Moje, Tátovo, atd.), za většinou jmen stojí první objednávka od zákazníka, takže určitě byl nějaký první konkrétní Pepík, Petr, Lojza, Maruška, Adélka, atd. Těchto stále se ve výrobě opakujících vzorů je cca 250, takže nabídka opravdu široká a neustále se rozšiřující. Další velkou a velmi specifickou oblastí jsou přezdívky nebo netradiční tvary jmen (Škoťasovo, Málinka, maminečka…). Zde vznikají jednokusové originály, jejichž výroba trvá jeden až dva měsíce. No, a pak jsou grafiky od zákazníků (i ručně malované obrázky, kdy tu ruku dokážeme přenést až do keramiky), firemní grafika a loga pro výrobu netradičních dárků pro své zákazníky. No a samozřejmě hospody a většinou craftové pivovary.

Můžete prozradit, z jakých surovin tácky jsou? A jak třeba řešíte barevnost?

Na to se mě zákazníci často ptají, zda je to nějaký epoxid, sádra nebo něco podobného. Odpověď je zcela jednoduchá - suroviny jsou pouze dvě. Keramická točírenská hlína, ze které se dělá například nádobí a různobarevné sklo. Respektive střepy skla, které se pak v peci při vysoké teplotě roztečou a vytvoří povrch tak, jak ho znáte. Častý je dotaz, zda používáme glazury. Ty, kromě jednoho vzoru (kafíčko) nepoužíváme vůbec, byť by to pro nás bylo v mnoha případech jednodušší. Máme pro to svůj důvod, a to je ten, že chceme od tácků nejenom aby vypadaly hezky, ale aby se daly skutečně používat. S oblibou na stánku tluču půllitrem do tácku, aby lidé viděli, že tácek opravdu vydrží a je určen opravdu pod půllitr a nikoli do vitrínky na vystavení. To právě umožnuje používání skla oproti glazurám, kdy to sklo velmi vytvrdí povrh, a proto tácek snese i dost hrubé zacházení. Navíc se dá umývat jako normální nádobí, může i do myčky.

