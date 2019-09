Hoslovice – Jak se zpracovává hlína a dělají výrobky z keramiky. O tom se více dovíte v areálu historického vodního mlýna v Hoslovicích, kde se v sobotu 14. září koná keramický den.

Hoslovický mlýn chystá den keramiky a na říjen připravuje i posvícení. | Foto: Deník/ Klára Alešová

Akce se koná od 10 do 16 hodin. Kromě keramiky můžete vidět i to, jak se peče chleba v původní peci. Kdo nezaváhá, může ho pak také ochutnat. Komentované prohlídky zavedou návštěvníky přímo do mlýna, kde se dozví něco z historie i zajímavosti o tomto unikátním stavení. Každý kdo přijde, se může těšit na řemeslný jarmark. Pro děti jsou připravené tvořivé dílničky a klapat bude i mlýnské kolo.