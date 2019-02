Strakonice – Deník na číhané: Obhlídli jsme strakonické tábořiště na Otavě.

Na dobu letních prázdnin se Deník vžil do role inspektora. Na paškál si vzal kempy a vodácká tábořiště. Prvním z námi navštívených je kemp na Podskalí ve Strakonicích, na 56. říčním kilometru řeky Otavy.

Jan Tintěra z Kladna sem jako táborník jezdí pravidelně jednou za dva roky. „Viděl bych to tu jako průměrné. Akorát by tady mohla být blíž nějaká hospoda," říká. Jeho spolubydlící Tereza mu má názor opačný. „Je to jeden z nejlepších kempů tady v okolí. Je tu i záchod a sprcha," vysvětluje.

Provozovatel kempu Michal Polata uvedl, že snídaně se podávají přímo v areálu, pochutiny v podobě rychlého občerstvení v hospodě na ostrově na protějším břehu Otavy. Jiná možnost stravování tu není. „O tom, že bychom tu vařili, jsme přemýšleli. Technicky to ale není možné. Uvažovali jsme také o možnosti, že bychom jídlo dováželi z nějaké restaurace, ale neměli bychom potřebný odběr," vysvětlil. Do budoucna plánuje obložit budovu sociálů dřevem. „Fasáda se olupuje, jsou na ní neustále mapy. A navíc to nebude to jako pěst na oko," dodal.

Jsem tu poprvé a líbí se mi tu, říká vodák

Roman Šilhavý z Plzně v Autokempu a vodáckém tábořišti Podskalí ve Strakonicích nikdy dříve nebyl. Až teď. „Jsem tu poprvé. A líbí se mi tu, i když je špatné počasí a málo lidí," říká.

Provozovatel kempu Michal Polata prozradil tip, co dělat, když se počasí k táborníkům otočí zády. „Vždycky všem doporučuji navštívit pivovar a hrad. Je pěkný, tak proč tam nejít," vzkazuje.

Bydlení

V areálu je chatek celkem sedmnáct. Určené jsou prý jen na přespání, kromě postelí v nich prakticky nic nenajdete. K trvalejšímu nocování v areálu vyrostly dvě chatky, které spojuje zastřešené sezení.

Hodnocení Deníku: 3

Kultura

Přes řeku je Hospůdka na ostrově. Tam se od března do září konají různé kulturní akce. Ocenili jsme také systém, s jakým nalévají alkohol účastníkům – podle barvy pásku, který dostanou u vstupu po předložení občanky.

Hodnocení: 1

Vyžití

V areálu kempu je volejbalové hřiště, dětské hřiště i basketbalový koš. Na protějším břehu řeky je cyklostezka (vhodná i na brusle) nebo tenisové kurty.

Hodnocení: 2

Sprchy a WC

Toaletám se nevyhnul typický odér, nebyl ale nijak nesnesitelný. Sprchy a sociály jsou v jedné budově. Vysprchovat se můžete teplou vodou.

Hodnocení deníku: 3

Za kolik?

• Chatka:

– od 450 Kč

– osoba: 14 Kč

– auto u chaty: 30 Kč

– povlečení: na 1 – 3 noci 50 Kč, jinak zdarma

– půjčit si můžete lednici i topení

• Stan:

– umístění stanu zdarma

– dospělá osoba: 55 Kč

– dítě do 10 let zdarma

– dítě od 10 do 15 let: 30 Kč

– junior od 15 do 18 let: 40 Kč

– auto u stanu: 50 Kč

– elektrická přípojka: 50 Kč

– zvíře: zdarma

Potkali jsme tu

Lukáš Křemen, Kladno: Sem do kempu jezdím pravidelně tak jednou za dva roky. Letos jsem tu již po čtvrté. Co se týče tábořiště, mohlo by to tu být i lepší. Chybí mi tu hospoda, k té nejbližší je to daleko. A nedá se tu nasnídat, musíme si tak všechno kupovat v obchodech a do těch je to kus cesty.

Deník zjistil

Snídaně se přímo v areálu kempu podávají v občerstvení na terase do jedenácti hodin. V nabídce jsou například i teplé vídeňské párky.

Suma sumárum

Kemp je dobře přístupný. Dostat se do něj můžete autem po silnici kolem letiště a vojenské základny, na kole či pěšky z centra Strakonic dojdete přibližně za deset minut. Pokud je kemp zastávkou na řece, je jeho vybavenost dostačující. Pokud se tu chcete ubytovat na delší dobu, budete postrádat obchůdek či restauraci. Hladem ale díky dvěma občerstvovnám trpět nebudete. Plus dáváme také za teplou sprchu, wi-fi a v neposlední řadě kulturní akce konané v přilehlé Hospůdce na ostrově. Tábořiště ale není jen pro turisty, využít ho mohou i místní pro oslavy a podobně.

Hodnocení: Pobyt jsme vyzkoušeli na vlastní kůži. Vstřícnost personálu byla samozřejmostí, noc klidná, a vydatná snídaně po oslavě přišla vhod.

Celková známka: 2 – Ten obchůdek nám opravdu chyběl.

Příště navštívíme kemp ve Střelských Hošticích.

Darina Vernerová