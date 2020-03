Měl jít na běžnou kontrolu, ale nakonec ji odložil. V tu dobu netušil, co bude následovat. „Když mi známý v neděli 15. března řekl, že je strakonická poliklinika z důvodu koronaviru zavřená, nejdřív jsem nechápal. Až v pondělí mi došlo, že jsem tam měl namířeno také. Skoro se mi podlomila kolena,“ řekl muž, který už je v důchodu.

Od úterý 17. března si nařídil vlastní karanténu. Z domova téměř nevychází, občas jen na nákup. Vždy s rouškou, po návratu domů si myje ruce a polévá si je Alpou. „To, že jsme mohli jako senioři na nákup jeden den od 10 do 12 hodin a teď od 7 do 9, mi vyhovuje. Snažím se jít mezi lidi co nejméně. Žádné potíže nemám, ale už nejsem nejmladší,“ dodal. Sice to prý o samotě ubíhá pomalu, ale nedá se nic jiného dělat.

Denně sleduje zprávy o nákaze jak z domova, tak ze světa. „V neděli jsem viděl v televizi záběry z Itálie. Je to hrozné, opravdu. Přeplněná nemocnice, lidé s vaky na hlavách, utahaní doktoři a sestry. A určitě ještě není konec,“ dodal.