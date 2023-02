Jitka Petrášová má za sebou několik výtvarně plodných let, kdy se díky soustavné práci v jejím ateliéru nebývale urodilo – stovky pláten, grafik i kreseb rostlo pod jejíma rukama doslova jako houby po dešti. Výstavu proto nazvala Houbařská sezóna. V Městském muzeu Blatná vystavuje díla z posledních let, a to hned z několika cyklů.