V době současné krize mají lidé hodně času na své koníčky a záliby. Stejně tak sběratel Jan Malířský ze Strakonic.

Od návštěvy císaře uplyne 115 let. | Foto: Zdroj: Jan Malířský

"Když teď skoro nevycházím ven, probírám se svými sbírkami. A tak jsem si třeba připomněl císaře Františka Josefa I. a jeho návštěvu v nedaleké štěkni," říká Jan Malířský a pokračuje: "Ve dnech 2. až 9. září 1905 se konaly ve Štěkni velké vojenské manévry, kterých se zúčastnil také sám rakousko-uherský císař. Krátce k jeho pobytu 2. září odjel v 17.30 hodin vlakem z Českých Budějovic do tehdejší stanice Štěkeň a odtud odjel na zámek Štěkeň, kde přenocoval. Druhý den navštívil ranní mši v 9 hodin v místním chrámu a po obědě odjel na návštěvu Písku, odkud se v 16.30 hodin vrací do Štěkně, kde se ve dnech 4. až 7. září zúčastnil manévrů. Poté 8. září ve 13.30 hodin odjel do Strakonic, kde navštívil Všeobecnou nemocnici císaře Františka Josefa I., poté byl přivítán na Velkém náměstí v provizorním stanu a pak projel Poděbradovou třídou do akciové společnosti továren na výrobu fezů a dále do závodu Fürtů. Odtud pak odjel k návštěvě Nových Strakonic a v 15 hodin zamířil do Vimperka. Pak se vrátil do Štěkně, kde byl do 9. září 1905, kdy manévry ukončil. Letos si připomeneme 115 let od této návštěvy."