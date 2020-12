V době vánočních svátků upravily obchody své otevírací doby následovně:

Kaufland:

24. prosince- od 7 do 11.45 hodin (Mladá Boleslav a Písek od 6 hodin).

25. a 26. prosince – všechny prodejny Kaufland zavřené.

1. 1. 2021 – zavřeno

Od 2. 1. 2021 bude provoz obnoven v obvyklé otevírací době.

Globus:

24. prosince – od 7 do 11.30 hodin

25. a 26. prosince – zavřeno

31. prosince – 7 až 17 hodin.

Penny:

24. až 26. prosince – zavřeno

31. prosince – 7 až 17 hodin

1. 1. 2021 – zavřeno

Lidl:

24. – 26. prosince – zavřeno

31. prosince – 7 až 17 hodin

1.1. 2021 – zavřeno

Tesco:

24. prosince – otevřeno do 11 hodin

25. a 26. prosince – zavřeno

31. prosince – do 17 hodin

1.1. 2021 – zavřeno

Bohoslužby

Do odvolání se bohoslužby konají pouze v omezených počtech s maximální obsazeností 20% míst k sezení. Pro mše u sv. Markéty je třeba se dopředu zapisovat v kostele.

Kostel sv. Markéty Strakonice:

24. prosince – 16 a 19 hodin mše, od 21 do 22.30 hodin individuální prohlídka jesliček a modlitba

25. prosince – 9.30 a 17.30 hodin mše, 13 – 17 hodin individuální prohlídka jesliček a modlitba

26. prosince – 9.30 hodin mše, 13 – 17 hodin individuální prohlídka jesliček a modlitba

27. prosince – 9.30 a 17.30 hodin mše

Zubní pohotovost

Čtvrtek 24. prosince MUDr. Olga Papáčková Palackého 464, Blatná, telefon: 383 423 771

Pátek 25. prosince MUDr. František Pávek náměstí svobody 36, ZS Volyně, telefon: 383 372 825

Sobota 26. prosince MUDr. Václav Pelíšek Za Kapličkou 1312, Vodňany, telefon 383 382 628

Neděle 27. prosince MUDr. Regina Pelíšková Za kapličkou 1312, Vodňany, telefon 383 382 628



Stomatologové zajišťují ošetření pacientů v sobotu, neděli a svátky od 8.00 do 11.00 hod. Mimo tento čas mohou pacienti využít zubní pohotovost v Českých Budějovicích, a to ve všední dny 16.30 – 21.30, soboty, neděle, svátky 8.00 – 18.00. Telefon 387 878 570. Horní areál, budova C, přízemí.